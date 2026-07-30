Haberler

Kahramanmaraş’ta kayıp 12 yaşındaki çocuk sağ olarak bulundu

Kahramanmaraş’ta kayıp 12 yaşındaki çocuk sağ olarak bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'nde kaybolan 12 yaşındaki çocuk, AFAD koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, 12 yaşındaki çocuğun saat 12.00 sıralarında kaybolduğu bildirildi. İhbar üzerine Kahramanmaraş AFAD koordinesinde bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.


Çalışmalara Jandarma ekiplerinin yanı sıra KADOSAK ile Ahde Vefa Sancaktar Derneği ekipleri de katıldı. Drone destekli yürütülen arama faaliyetlerinde mahalle çevresi ve kırsal alanlar titizlikle tarandı.

Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda kayıp çocuk sağ olarak bulundu. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan çocuk, tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Haber Platformu
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun 'Erdoğan' hassasiyeti: Düşünmeden reddetti

Erdoğan detayı bomba! İşte Davutoğlu'nun reddettiği teklif

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik
Okulu bitirip babasının yanına dönen genç, ahırda kabusu yaşadı

Okulu bitirip babasının yanına dönen gencin acı tecrübesi

Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem

Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
Acun Ilıcalı büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul'a getireceğiz

Büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul'a getireceğiz
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!
Terör örgütü PKK: Öcalan devreye girmeden çıkan yasanın gerekliliğini yerine getirmek mümkün değildir

Yasanın çıkmasına günler kala PKK'dan tuhaf açıklama: Mümkün değil
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada

Sokakta buldu, gönlünce harcadı! Soğukkanlılığı pes dedirtti