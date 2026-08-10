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Kahramanmaraş'ta Kaybolan 19 Kişilik Ekip Sağ Bulundu

Kahramanmaraş'ta Kaybolan 19 Kişilik Ekip Sağ Bulundu
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde doğa yürüyüşü yapan 19 kişilik ekipten haber alınamaması üzerine AFAD koordinasyonunda Jandarma ve KADOSAK ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekip üyelerine sağ olarak ulaşıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Ekip üyeleri, kontroller için sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ekip, AFAD koordinasyonunda Jandarma ve KADOSAK ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Andırın ilçesinde doğa yürüyüşü yapan 19 kişilik ekipten haber alınamaması üzerine bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFAD koordinasyonunda Jandarma ve KADOSAK ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ekip üyelerine ulaşıldı.

Sağ olarak bulunan 19 kişinin yapılan kontrollerinde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. 

Ekip üyeleri, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Haber Platformu
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