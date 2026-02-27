Haberler

Kahramanmaraş'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti

Kahramanmaraş'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, özellikle kuzey ilçelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Göksun–Kayseri ve Elbistan–Nurhak güzergahlarında çok sayıda araç mahsur kaldı.

  • Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.
  • Göksun–Kayseri kara yolu ile Elbistan–Nurhak güzergahlarında çok sayıda araç mahsur kaldı.
  • Karayolları, belediye, emniyet ve jandarma ekipleri mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle kuzey ilçelerde etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok noktada trafik durma noktasına geldi.

Edinilen bilgilere göre, Göksun– Kayseri kara yolu ile Elbistan– Nurhak güzergahlarında çok sayıda araç mahsur kaldı. Yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları oluştu.

"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

İhbarlar üzerine bölgeye karayolları, belediye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yollarda mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak ve güzergâhları yeniden trafiğe açmak için aralıksız çalışma başlattı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyarıda bulunarak sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesinin beklendiği kentte, karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Haber: Muhammet ÖZER

Kaynak: Haberler.com
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da 5 yıl önce kaybolan gencin dosyası yeniden açıldı: 3 şüpheli tutuklandı

5 yıl önce kaybolan gencin dosyası yeniden açıldı: 3 kişi tutuklandı
İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi

Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Diyarbakır'da 5 yıl önce kaybolan gencin dosyası yeniden açıldı: 3 şüpheli tutuklandı

5 yıl önce kaybolan gencin dosyası yeniden açıldı: 3 kişi tutuklandı
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var
Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti! Yaşam savaşı veriyor

Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti