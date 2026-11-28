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Kahramanmaraş Trafik Şube Müdürlüğü Trafik Güvenliği Eğitim Kısım Amirliği ile Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından Şehit Hakan Duygal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, huzurevi sakinleriyle bir araya gelindi.

Ziyarette yaşlı vatandaşlarla sohbet edilirken, trafik güvenliği kapsamında yaya ve yolcu güvenliği, trafik kurallarına uyulması ve kazaların önlenmesine yönelik bilgilendirme eğitimi verildi.

Eğitim programının ardından katılımcılara trafik güvenliği broşürleri dağıtıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu