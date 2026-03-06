Haberler

Kahramanmaraş'ta korkunç son: 18 yaşındaki genç kız inşaattan atlayarak hayatına son verdi

Kahramanmaraş'ta korkunç son: 18 yaşındaki genç kız inşaattan atlayarak hayatına son verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 18 yaşındaki H.Ö., boş bir inşaatın 5. katından atlayarak yaşamına son verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trajik olayda, 18 yaşındaki bir genç kız inşaattan atlayarak canına kıydı.

BOŞ İNŞAATTA KORKUNÇ OLAY

Olay, Yeşilyurt Mahallesi Hacı Bayram Caddesi üzerinde bulunan ve uzun süredir atıl vaziyette duran bir inşaatta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki H.Ö. henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın 5. katına çıkarak kendini boşluğa bıraktı.

Kahramanmaraş'ta 18 yaşındaki genç kız, inşaattan atlayarak hayatına son verdi

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine, bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemelerde, yüksekten düşen H.Ö.'nün olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından genç kızın cenazesi, otopsi ve kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, olayın perde arkasını aydınlatmak için geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Elif Yeşil
Haberler.com
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı

Ünlülere operasyonda tanınmıştı! Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet

Trump, vahşetin sona ermesi için şartını açıkladı
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi

Endişe yaratan görüntü: Neyse ki rahatlatan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu Belediyesi'nde başkanvekiliği görevine Mehmet Tuna Özcan seçildi

Bolu Belediye Meclisi karar verdi: İkinci "Özcan" dönemi başladı
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak

Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Altında herkes ters köşe olacak! İslam Memiş 10 bin TL seviyesi için tarih verdi

Herkes ters köşe olacak! Gramda 10 bin TL seviyesi için tarih verdi
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Bolu Belediyesi'nde başkanvekiliği görevine Mehmet Tuna Özcan seçildi

Bolu Belediye Meclisi karar verdi: İkinci "Özcan" dönemi başladı
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
İngiltere'den Bahreyn'e hava savunma desteği teklifi

İngiltere'den İran'ın vurduğu ülkeye destek teklifi