Kahramanmaraş'ta 14 bin 336 sentetik hap ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı

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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, 21 Eylül 2026 tarihinde şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı adli operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, satışına izin tabi 14 bin 336 adet sentetik ecza hap, farklı türlerde toplam 37,56 gram yasaklı madde, 29 adet çeşitli nitelikte hap ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında 2 şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi. Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu