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Kahramanmaraş Pazarcık'ta takla atan otomobilde sıkışan yaralı sürücü kurtarıldı

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Kahramanmaraş Pazarcık'ta takla atan otomobilde sıkışan yaralı sürücü kurtarıldı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı; araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Pazarcık ilçesi Narlı Nefsidoğanlı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü yaralanarak araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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