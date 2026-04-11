Kahramanmaraş merkezli fuhuş operasyonu: 20 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Masaj salonu adı altında faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, geniş çaplı delil ve materyallere de el konuldu.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON VE GENİŞ ÇAPLI ARAMALAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kahramanmaraş, Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Ankara, Uşak, Mersin ve Gaziantep’te belirlenen adreslere 7 Nisan 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınırken, firari olan 1 şüpheli de kısa sürede yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu tüfek, 8 dolu kartuş, çok sayıda cinsel içerikli materyal, yüklü miktarda para, ziynet eşyası ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

716 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde şüphelilerin toplam 716 milyon lirayı aşan işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında çok sayıda banka hesabı, taşınmaz ve araca el konulurken, operasyonda mağdur olduğu belirlenen 21 kadın da koruma altına alındı.

Adli süreç sonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 20’si tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilirken, 4 şüpheli serbest bırakıldı. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Haber: Muhammet Özer