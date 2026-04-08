Kahramanmaraş merkezli 8 ilde fuhuş operasyonu: 23 şüpheli gözaltında

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı. Masaj salonu adı altında faaliyet gösteren adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda silah, para ve dijital materyal ele geçirildi. 716 milyon liralık işlem hacmi tespit edilirken, 21 kadın koruma altına alındı.

MASAJ SALONU GÖRÜNÜMLÜ YERLERE EŞ ZAMANLI BASKIN

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarına yönelik 8 ilde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Kahramanmaraş merkezli olarak Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Ankara, Uşak, Mersin ve Gaziantep’te gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda, masaj salonu adı altında faaliyet gösterdiği belirlenen 4 iş yeri ile 25 şüpheliye ait adreslerde arama yapıldı. Operasyon kapsamında 19’u Türk, 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 23 şüpheli yakalanırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

716 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ VE ÇOK SAYIDA MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerde, şüphelilere ait toplam 716 milyon 229 bin 126 lira işlem hacmi tespit edildi. Bu doğrultuda 25 şüpheliye ait banka hesapları, kripto varlıklar ve diğer finansal varlıkların yanı sıra 6 konut, 1 tarla hissesi ve 12 araca el konuldu.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu tüfek, 8 dolu kartuş, çok sayıda cinsel içerikli ürün, 234 bin lira, 1.000 dolar, 1.055 euro ve 1.000 Tayland bahtı nakit para ile yaklaşık 1 milyon 360 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda sentetik ilaç ve bir miktar esrar da bulundu.

Operasyon kapsamında mağdur durumda olduğu belirlenen 7’si Türk, 14’ü yabancı uyruklu toplam 21 kadın koruma altına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.

Haber: Muhammet Özer

Dilşad Özcan
