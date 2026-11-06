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Kahramanmaraş Elbistan'da 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Kahramanmaraş Elbistan'da 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş Elbistan'da 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3 Kasım 2026'da düzenlenen operasyonda 9 ruhsatsız tabanca ve 9 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin tamamı tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Elbistan Büro Amirliği ekiplerince, ruhsatsız silahların ele geçirilmesi ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

3 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda, 9 adet Browning ibareli ruhsatsız 9 milimetre tabanca ile 9 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, 6136 sayılı Kanun kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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