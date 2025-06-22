Kahire dini şehir mi? YKS AYT Roma, Kahire, Lhasa dini şehir mi?

Mısır'ın kültürel ve dini mirasıyla öne çıkan başkenti Kahire, uzun yıllardır "Kahire dini şehir mi?" sorusunun cevabını haklı çıkaracak birçok özelliğe sahip. El-Ezher Camii ve Üniversitesi başta olmak üzere, şehrin dini yapıları dikkat çekiyor. YSK'de sorulan bu sorunun cevabı merak ediliyor. Adaylar, Kahire dini şehir mi? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Kahire dini şehir mi?

KAHİRE DİNİ ŞEHİR Mİ?

Kahire, başta İslam olmak üzere birçok dinin tarihi yapılarla temsil edildiği bir kenttir. Özellikle El-Ezher Camii ve El-Ezher Üniversitesi, Sünni İslam dünyasında yüzyıllardır dini eğitim veren köklü kurumlardır. Bu nedenle "Kahire dini şehir mi?" sorusuna evet demek mümkündür.

Sadece Müslümanlar için değil, Kıpti Hristiyanlar için de önemli olan Kahire, çok sayıda kilise, manastır ve dini merkez barındırır. Özellikle Eski Kahire bölgesi, Hristiyanlık tarihine ışık tutan yapılarla doludur.

ROMA DİNİ ŞEHİR Mİ?

Roma dini bir şehirdir. Halkı da ağırlıklı olarak Hristiyandır.

LHASA DİNİ ŞEHİR Mİ?

Lhasa, dünyanın en yüksek şehirlerinden biridir. Şehir 17. yüzyılın ortalarından beri Tibet'in dini ve idari başkentidir .

Dünyanın En Kutsal 7 Şehri

MEKKE

VATİKAN

KUDÜS

VARANASİ

LHASA

PUSHKAR

BEYTÜLLAHİM.