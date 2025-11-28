Haberler

Kağıthane'de küfürleşme cinayeti kamerada: Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu

Güncelleme:
Kağıthane'de geçmişte küfürleşme nedeniyle aralarında husumet bulunan Haluk Akgül (45) ile Rauf D.(27) arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Rauf D., Akgül'ü sırtından bıçakladı ardından da yere düşen Akgül'ün başını yere vurdu. Ağır yaralanan Haluk Akgül kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Rauf D. tutuklandı.

Olay, 26 Kasım Çarşamba günü saat 22.20 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre geçmişte yaşanan küfürleşme nedeniyle aralarında husumet bulunan Haluk Akgül ile Rauf D. arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Akgül sırtından bıçaklandı. Rauf D. yere düşen Akgün'ün başını yere vurdu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Akgül hayatını kaybetti. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Rauf D.'yi, aynı gün Çeliktepe Mahallesi'nde gözaltına alındı. Şüpheli Rauf D. emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Rauf D. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'SABAH DUYDUM ÖLMÜŞ DEDİLER'

Olayla ilgili konuşan esnaf Abdullah Evren, "Akşamüstü bir şeyler oluyor. Sonra baktım orada bir sesler geliyor falan. Millet toplanmış ambulans geldi. Bu kadar yani. Sonra dediler ki yaralama var dediler. Ambulans hastaneye götürdü, o kadar. Sabah duydum ölmüş dediler. Bu sabah söyledikleri zaman hatırladım bu ileride biri vardı. Onun ailesini tanıyorum. Orada cenaze sahipleri işte gelmişler, toplanmışlar. Yarın galiba cenazeyi kaldıracaklar. Benim bildiğim o kadar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Hukuk
