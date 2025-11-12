Kağıthane'de bir binada patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, bir binada çıkan yangın sonrası bir patlama meydana geldi.

ÖNCE YANGIN, SONRA PATLAMA

Olay, Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası patlama meydana geldi.

PANİĞE YOL AÇTI

Çevrede paniğe yol açan olayın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin çalışması sürüyor.

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan, binada patlamanın meydana geldiği anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: DOĞALGAZ KAYNAKLI

İstanbul Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, patlamanın nedeninin doğalgaz kaynaklı olduğunun düşünüldüğü belirtildi. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "12.11.2025 Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi Güler sokakta bulunan 6 katlı binanın 2. katında patlama meydana gelmiştir. Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Patlama nedeniyle meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, olayda yaralanan 1 kişi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayda yaralanan şahsın hayati tehlikesi bulunmamakta olup, patlamanın meydana geliş sebebi yapılacak incelemenin ardından tespit edilecektir."