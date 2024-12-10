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Kadri Gürsel kimdir? Halk Tv konuğu Kadri Gürsel kaç yaşında, nereli? Kadri Gürsel biyografisi!

Kadri Gürsel kimdir? Halk Tv konuğu Kadri Gürsel kaç yaşında, nereli? Kadri Gürsel biyografisi!
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Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gazeteci Kadri Gürsel oldu. Halk Tv konuğu Kadri Gürsel kimdir ve Kadri Gürsel kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Kadri Gürsel kimdir? Kadri Gürsel kaç yaşında?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gazeteci Kadri Gürsel oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Kadri Gürsel kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Kadri Gürsel kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Kadri Gürsel kimdir? Kadri Gürsel kaç yaşında, nereli? Kadri Gürsel biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

KADRİ GÜRSEL KİMDİR?

Kadri Gürsel, 1961 yılında İstanbul'da doğdu. 1972 yılında Galatasaray Lisesi'nde yatılı okumaya başladı. Üniversite öğrencisi olduğu sırada, 12 Eylül Darbesi'nden önce tutuklandı ve üç yıl tutuklu kaldı.

1986 yılında gazeteciliğe Yeni Gündem dergisinde başladı ve daha çok dünyadan haberler ve dış politikayla ilgili konular üzerinde çalıştı. Yeni Gündem 1988 yılında kapanınca, Gürsel 1993 yılına dek Cumhuriyet, Güneş ve Sabah gazeteleri ile Nokta dergisinde editörlük ve muhabirlik görevlerinde bulundu.

1993'te Fransız haber ajansı Agence France-Presse'in İstanbul muhabirliğini yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1995 yılında Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik düzenlediği Çelik Harekâtı'nı izlemek için Reuters'ın foto muhabiri Fatih Sarıbaş ile birlikte bulunduğu Irak'tan Türkiye'ye döndükten sonra, Diyarbakır'a gitmek üzere yola koyuldukları Nusaybin'de PKK militanları tarafından 31 Mart günü kaçırıldılar.[2] 26 günlük esaretin ardından Şırnak'ta serbest bırakıldılar. Alıkonulduğu süre içerisindeki gözlemlerini kaleme aldığı Dağdakiler başlıklı kitabı 1996 yılında yayımlandı.

1998'de Milliyet grubunun haftalık olarak yayımladığı Artı Haber adlı derginin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Ardından gazetenin dış haberler müdürlüğüne getirilen Gürsel, 2008 yılının sonuna kadar bu görevde bulundu. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan patlama sonrası kişisel Twitter hesabı üzerinden yazdığı yazılar nedeniyle Milliyet gazetesi tarafından işine son verildi.

13 Eylül 2015'te Diken gazetesine geçti. Burada yazılarını Nisan 2016'ya dek sürdürdü. 8 Mayıs 2016'da Cumhuriyet gazetesinde başladığı köşe yazarlığını Eylül 2018'e kadar sürdürdü. 2018-2020 yılları arasında Al-Monitor platformunda yazılar yazdı. Günümüzde Halk TV bünyesinde televizyon programları yapmakta ve internet sitesinde yazılar yazmaktadır.

Gürsel, Uluslararası Basın Enstitüsü'nün Türkiye komitesi başkanıdır.

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