Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an'ın indirildiği gece olarak kabul edilir. Bu gece, duaların kabul edildiğine inanılan, bol ibadet ve dua edilmesi gereken bir zaman dilimidir. Peki, Kadir Gecesinde ne okumalı, hangi sureler okunur 2024? Kadir Suresi Kadir Gecesi'nde kaç kere okunur?

KADİR SURESİ KUR'AN-I KERİM'DE HANGİ CÜZDE VE SAYFADA BULUNUR?

Kadir Suresi Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzde bulunmaktadır. Sayfa sayısı ise 598 dir. Yani Kadir Suresi Kur'an-ı Kerim'de 598. sayfada bulunuyor. Bazı Kuran'ı Kerim'ler basımevi hatasından dolayı 2 sayfa ileri veya geri oynayabilir. Yani basım hatası olmayan Kuran'larda Kadir Suresi 598. sayfadadır. Bazılarında ise 596. veya 600. (+2 / -2) sayfalarda olabilir.

KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER NELER?

Kadir Gecesi yapılacak bazı ibadetler şunlardır:

1-Oruç tutmak

2- Kaza namazı ve nafile namaz kılmak

3- Kur'an-ı Kerim okumak

4- Tevbe istiğfar etmek

5- Salavat getirmek

6- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

7- Allah'ı çokça zikretmek

8- Sadaka vermek