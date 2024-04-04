Kadir Gecesi hangi tesbihler çekilir? Kadir Gecesinde nasıl dua edilir, hangi ibadetler yapılır?

Kadir Gecesi, İslam inancına göre Ramazan ayının son on gününde yer alan önemli bir gecedir. Bu gece, Kur'an'ın ilk kez Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e (s.a.v.) indirildiği gece olarak kabul edilir. Kadir Gecesi'nde Müslümanlar için ibadet etmek, dua etmek ve ibadetlerini artırmak büyük önem taşır. Peki, Kadir Gecesinde hangi tesbihler çekilir? Kadir Gecesinde nasıl dua edilir, hangi ibadetler yapılır?

KADİR GECESİNDE HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?

100 defa "Elem neşrah leke sadrak..."

100 defa "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."

100 defa Resûlullah (s.a.v.)

100 defa İstiğfar " estağfirullah el azim ve etübü ileyk"

100 defa La ilaheillallah

100 defa Elhamdülillah

100 defa Allahü Ekber

100 defa Sübhanallah

KADİR GECESİNDE NASIL DUA EDİLİR?

Kadir gecesinde yapılacak en mühim ibâdetlerden biri duâdır. Nitekim Hz. Âişe (r.a.), Peygamber (s.a.v.) Efendimiz'e:

"–Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?" diye sormuş,

Fahr-i Kâinat (s.a.v.) Efendimiz de şöyle dua etmesini tavsiye etmişlerdir:

Okunuşu: "Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa'fu annî"

Anlamı: "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!..." (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)

KADİR GECESİ HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Kadir Gecesi Namazı

Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri Dualar ve Zikirler kitabında Kadir gecesi namazını şöyle tarif ediyor:

Evvelâ iki rekat namaz, her rekatta Fâtiha'dan sonra yedi kere İhlâs-ı şerîf okunacak, selâmdan sonra yetmiş kere istiğfar edilecektir. Sonra yine iki rekat namaz, her rekatta Fâtiha'dan sonra üç kere İhlâs ve selâmdan sonra şu duâ okunacak:

Anlamı: "Dâimâ ayakta ve uyanık olan zâtı tesbih ederim. Dâimâ vâr olan zâtı tesbih ederim. Hiçbir zaman gâfil olmayıp dâimâ muhafaza eden zâtı tesbih ederim. Cömert olup cimrilik yapmayan zâtı tesbih ederim. Cezâlandırmada acele etmeyip merhametle muâmele eden zâtı tesbih ederim. Allah'ı tesbih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah'ın tevfîki iledir. Sen'i tesbih ederim ey Alîm, Sen'i tesbih ederim ey Azîm! Benim pek büyük olan günahlarımı mağfiret eyle!"