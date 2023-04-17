Kadir Gecesi ibadet edecek vatandaşlar tarafından tesbihler araştırılıyor. Kandil akşamında okunması gereken dualar merak konusu oldu. Peki, Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir gecesi tesbihatı! Kadir gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler neler? İşte detaylar...

Kandil akşamı okunacak dua! Kadir Gecesi müslümanlar bugüne özel ibadetler gerçekleştirir. Bu ibadetlerden bir tanesine de dua etmektir. Kandilde ibadet etmek isteyen vatandaşlar tarafından sure ve dualar araştırılmakta. Kadir Gecesi hangi sureler okunur merak konusu oldu. Peki, Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir gecesi tesbihatı! Kadir gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler neler? Detaylar haberimizde...

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Kadir Gecesi'nden, Muhammed Peygamber'in Mekke döneminde inen ve Kur'an'ın 97. suresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede, Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, ''azamet'' ve ''şeref'' demektir.

İslam inancına göre Allah, Kur'an'da Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara Suresi'nin 185. ayetinde de Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının içinde bulunduğu bu şekilde anlaşılmaktadır.

KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER NELER?

Kadir Gecesi yapılacak bazı ibadetler şunlardır:

1-Oruç tutmak

2- Kaza namazı ve nafile namaz kılmak

3- Kur'an-ı Kerim okumak

4- Tevbe istiğfar etmek

5- Salavat getirmek

6- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

7- Allah'ı çokça zikretmek

8- Sadaka vermek