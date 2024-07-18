Kadir Ezildi'nin sevgilisi kim, nişanlandı mı ve Kadir Ezildi kiminle evlenecek soruları gündeme geliyor. En Hamarat Benim programının sevilen sunucusu Kadir Ezildi, aile arasında bir tören ile sözlendi. Kadir Ezildi'nin sevgilisi kim, nişanlandı mı? Kadir Ezildi kiminle evlenecek? Detaylar haberimizdedir...

KADİR EZİLDİ'NİN SEVGİLİSİ KİM?

Bir süredir Erzurum'da yaşayan Gamze Türkmen ile gözlerden uzak ilişki yaşayan Kadir Ezildi, evlilik yolunda ilk adımı attı. Günlerdir düğün hazırlığı yapan Ezildi, dün akşam aile arasında Erzurum'da sözlendi. Ezildi ve Türkmen söz töreninde beyaz renkte kıyafetler tercih etti. Her anını 4,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Ezildi'nin geleneklere uygun yaptığı söz töreni sevenlerinden tam not aldı. Ezildi için "Tam olması gerektiği gibi bir söz töreni" ve "Bir ömür boyu mutlu olun" yorumları yapıldı.

İlgili Haberler

KADİR EZİLDİ KİMİNLE EVLENECEK?

En Hamarat Benim programının sevilen sunucusu Kadir Ezildi, bir süredir sır gibi sakladığı sevgilisi Gamze Türkmen ile sözlendi. Aile arasında bir tören yapan Ezildi'nin söz töreni takipçilerinden tam not aldı.