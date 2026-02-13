Kadın esnaf, soyguna gelen 2 kişiyi küfür edip tokatladı
- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kar maskesi takan iki kişi bir dükkana girerek soygun girişiminde bulundu.
- Kadın esnaf maskeli kişilere tokat atarak ve küfrederek tepki gösterdi.
- Şüpheliler dükkandan kaçtı ve polis kimliklerini belirlemek için inceleme başlattı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın esnaf, kar maskesi takarak dükkânına gelen iki kişiyi tokatlayarak ve tepki göstererek iş yerinden çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
SOYGUN GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR
Olay, Çorlu'da bir iş yerinde meydana geldi. Yüzlerini kar maskesiyle gizleyen iki kişi dükkâna girerek soygun girişiminde bulundu. Şüpheliler içeri girdikleri anda kadın esnafla karşı karşıya geldi.
ARKALARINA BAKMADAN KAÇTILAR
Güvenlik kamerası görüntülerine göre kadın esnaf, soygunculara sert tepki gösterdi. Maskeli kişilere küfür eden ve tokat atan esnaf, şüphelileri şaşkına çevirdi. Beklemedikleri bir karşılıkla karşılaşan iki kişi kısa sürede dükkândan çıkarak uzaklaştı.
O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde maskeli şahısların içeri girmesi, kadın esnafın fiziksel müdahalesi ve şüphelilerin hızla kaçması net şekilde yer aldı. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlatırken, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.