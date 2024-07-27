Kadıköy hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Kadıköy nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

Kadıköy hangi yakada? Kadıköy, İstanbul'un en canlı ve kozmopolit bölgelerindendir. Moda, Bağdat Caddesi ve Kadıköy Çarşısı gibi simgeleri içerir. Kadıköy'e gidecek olan vatandaşlar Kadıköy İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Kadıköy nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? İşte Kadıköy harita gösterimi ve uydu görüntüleri!

KADIKÖY HANGİ YAKADA?

Kadıköy, İstanbul'un Anadolu yakasında yer almaktadır. İstanbul'un en canlı ve kozmopolit bölgelerinden biri olan Kadıköy, kültürel ve sanatsal etkinlikleri ile ünlüdür. İlçede yer alan Kadıköy Çarşısı, Moda ve Bağdat Caddesi, sosyal yaşamın merkezi konumundadır. Ayrıca, Kadıköy Sahili, deniz kenarında keyifli zaman geçirmek isteyenler için ideal bir yerdir.

Kadıköy, aynı zamanda eğitim ve sağlık alanında da önemli yatırımlara sahiptir. İlçede yer alan çeşitli üniversiteler, hastaneler ve kültür merkezleri, bölgenin ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca, sosyal ve kültürel etkinlikler, Kadıköy'ün dinamik yapısını pekiştirir.

KADIKÖY HARİTADA NEREDE?

İstanbul Kadıköy'ün haritadaki konumu şu şekildedir:

KADIKÖY NEREDE?

Kadıköy, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan tarihi ve kültürel açıdan zengin bir ilçedir. Bizans döneminde "Chalcedon" adıyla bilinen ilçe, Osmanlı döneminde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Günümüzde ise sosyal ve kültürel yaşamın merkezi konumundadır.