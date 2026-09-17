Kademeli emeklilik bekleyenler sesini duyurmaya devam ediyor

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Eyt kapsamı dışında kalan çalışanlar, kademeli emeklilik için seslerini duyurmaya devam ediyor.

Özellikle 1999-2008 arası sigorta girişliler, mağdur olduklarını belirterek yasanın çıkmasını istiyor. Milyonlar, mitinglerde ve sosyal medyada taleplerini dile getirirken "Kademeli emeklilik çıkıyor mu?" sorusuna yanıt aranıyor.

Kaynak: Haber Merkezi