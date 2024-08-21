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Kaçış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kaçış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kaçış Yok filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kaçış Yok konusu, özeti ve Kaçış Yok oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kaçış Yok filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kaçış Yok filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kaçış Yok filmini izleyecek olanların merak ettiği Kaçış Yok konusu nedir, Kaçış Yok oyuncuları kimler ve Kaçış Yok özeti gibi konuları inceliyoruz.

KAÇIŞ YOK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kaçış Yok, şiddetli bir ayaklanma sırasında ailesiyle birlikte Güneydoğu Asya'da mahsur kalan göçmen bir mühendis olan Jack Dwyer'ın hikâyesini konu ediyor.

Jack Dwyer, Amerikalı bir iş adamıdır. Ailesiyle birlikte Güneydoğu Asya'ya yerleşme ve yeni bir hayata başlama kararı alır. Fakat fazla zaman geçmeden ülkede siyasi çatışmalar ve ciddi bir halk ayaklanması baş gösterir. Eşi ve çocuklarıyla beraber hayatta kalma mücadelesi veren Jack'e yeni tanıştıkları, gizemli bir adam olan Hammond yardım edecektir. Onun desteği ile Dwyer ailesi önce şehirden, sonra ülkeden kaçmanın yollarını arayacaktır.

KAÇIŞ YOK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Orijinal Adı: Quicksand: No Escape

Tür : Aksiyon, Gerilim

Yönetmen : John Erick Dowdle

Osman Demir
Osman Demir
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