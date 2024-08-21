Kaçış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kaçış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi?

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KAÇIŞ YOK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kaçış Yok, şiddetli bir ayaklanma sırasında ailesiyle birlikte Güneydoğu Asya'da mahsur kalan göçmen bir mühendis olan Jack Dwyer'ın hikâyesini konu ediyor.

Jack Dwyer, Amerikalı bir iş adamıdır. Ailesiyle birlikte Güneydoğu Asya'ya yerleşme ve yeni bir hayata başlama kararı alır. Fakat fazla zaman geçmeden ülkede siyasi çatışmalar ve ciddi bir halk ayaklanması baş gösterir. Eşi ve çocuklarıyla beraber hayatta kalma mücadelesi veren Jack'e yeni tanıştıkları, gizemli bir adam olan Hammond yardım edecektir. Onun desteği ile Dwyer ailesi önce şehirden, sonra ülkeden kaçmanın yollarını arayacaktır.

KAÇIŞ YOK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Orijinal Adı: Quicksand: No Escape

Tür : Aksiyon, Gerilim

Yönetmen : John Erick Dowdle