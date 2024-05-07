Kaçış Planı 2: Hades: Filmin konusu, kadrosu ve ekibin tamamı

Breslin ise arkadaşını kaybolduğu labirentten kurtarmaya kararlıdır. Bunun için öncelikle dünyanın en iyi gizli hapishanesine girmeli, kaçırılan takımı serbest bırakmalı ve onları canlı halde geri getirmenin bir yolunu bulmalıdır. Sylvester Stallone'un başrolünde olduğu bu devam halkasında, aksiyon yıldızı Dave Bautista, Jaime King, Curtis Jackson ve diğer oyuncular da yer almaktadır. Filmin yönetmeni ise Steven C. Miller'dır. Aksiyon dolu sahnelerle dolu olan "Kaçış Planı 2: Hades," izleyicilere heyecan verici bir deneyim sunmaktadır.

KAÇIŞ PLANI 2: HADES FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

"Kaçış Planı 2: Hades" İngilizce adıyla "Escape Plan 2: Hades", aksiyon türünde bir filmdir. İşte film hakkında bilmeniz gerekenler:

Konu: Daha önce "Mezar" olarak bilinen yüksek güvenlikli hapishaneden kaçmayı başarmış Ray Breslin (Sylvester Stallone), bu kez çok daha zor bir görevle karşı karşıya kalmıştır. En güvendiği adamlarından Shu (Xiaoming Huang), Hades adlı yeni ve çok daha teknolojik bir labirentte kaybolmuştur. Ray Breslin, Trent DeRosa ile birlikte dünyanın en iyi gizli hapishanesine girip kaçırılan takımı serbest bırakmak ve onları canlı halde geri getirmenin bir yolunu bulmalıdır.

Oyuncular: Sylvester Stallone, Dave Bautista, Jesse Metcalfe, 50 Cent, Huang Xiaoming, Wes Chatham, Titus Welliver, Tyron Woodley, Chen Tang, Tyler Jon Olson, Shea Buckner, Jaime King, Lydia Hull, Ashley Cusato, Yifan Luo, Rowan Bousaid, Baylee Curran, Zeeko Zaki, Vincent Young, Eric Newnham, Mark Hicks, Pete Wentz, Ming Xi, Roman Mitichyan, Gordon Michaels, Jamie Eddy, Joseph Blake Menzel, Joe Gelchion, Mike McColl ve Eric Bendross.

Yönetmen: Steven C. Miller.

Film, aksiyon dolu bir kaçış hikayesini anlatıyor ve izleyicilere gerilim dolu anlar sunuyor. Eğer aksiyon ve gerilim türündeki filmleri seviyorsanız, "Kaçış Planı 2: Hades"i izlemeyi düşünebilirsiniz.