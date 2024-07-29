KABİNE TOPLANTISI SON DURUM 29 TEMMUZ l Bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı'nda, ekonomik durumla birlikte Türkiye'nin iç ve dış politika konuları ele alınıyor. Kabine Toplantısı'nın tarihi, kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutuyor. Memur ve emekli zammının belirlenmesinin ardından, çalışma hayatını etkileyen düzenlemeleri merak edenler, Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararları yakından takip ediyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine toplantısı var mı? Kabine Toplantısının gündeminde neler var? İşte, Kabine Toplantısı hakkında merak edilenler…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında her ay iki kez toplanıyor. Son Kabine Toplantısı 16 Temmuz Salı günü yapılmıştı. Bir sonraki toplantının 29 ya da 30 Temmuz'da gerçekleştirilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında, detayları haberlerimizde paylaşacağız.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE NE VAR?

Terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlar değerlendirilecek. Kabine Toplantısı'nda 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, kademeli emeklilik ve vergi paketi gibi konuların ele alınması için beklentiler arttı. Ancak Cumhurbaşkanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.