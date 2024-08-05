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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 5 Ağustos Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir?

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Kabine Toplantısı olacak mı ve bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı merak ediliyor. 5 Ağustos Kabine Toplantısı saat kaçta olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı bugün olacak mı gündeme geliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı, gündemi nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta olacağı gündeme geliyor. Kabine Toplantısı ile ilgili son gelişmeler ve toplantının gündemi merak ediliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı'nın 5 Ağustos Pazartesi günü yapılması planlanıyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde, detayları haberlerimizde paylaşacağız.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 5 Ağustos Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Kabine, 3 haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Zirvenin ana gündem maddesi Orta Doğu'da tırmanan gerilim olacak. Gazze'de katliama devam eden ve, Hizbullah ile İran'la da savaşın eşiğinde olan İsrail'e karşı izlenecek adımlar Kabine'de ele alınacak. Ayrıca terörle mücadele ve ekonomiden yaşanan son gelişmeler de Kabine'nin konu başlıkları arasında yer alıyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Recep Tayyip Erdoğan Kabine Kabine Gündem Gündem Politika Haberler

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