Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 5 Ağustos Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta olacağı gündeme geliyor. Kabine Toplantısı ile ilgili son gelişmeler ve toplantının gündemi merak ediliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı'nın 5 Ağustos Pazartesi günü yapılması planlanıyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde, detayları haberlerimizde paylaşacağız.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Kabine, 3 haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Zirvenin ana gündem maddesi Orta Doğu'da tırmanan gerilim olacak. Gazze'de katliama devam eden ve, Hizbullah ile İran'la da savaşın eşiğinde olan İsrail'e karşı izlenecek adımlar Kabine'de ele alınacak. Ayrıca terörle mücadele ve ekonomiden yaşanan son gelişmeler de Kabine'nin konu başlıkları arasında yer alıyor.