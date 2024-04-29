Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 29 Nisan Kabine Toplantısı gündemi nedir?

29 Nisan Kabine Toplantısı olacak mı ve bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı merak ediliyor. Kabine Toplantısı saat kaçta olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı bugün olacak mı gündeme geliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 29 Nisan Kabine Toplantısı olacak mı, gündemi nedir?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde 16 Nisan'da gerçekleşti. Şu an için bir sonraki toplantının tarihi ve saati hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte, genel beklenti 29 Nisan yani bugün veya 30 Nisan Salı günü olması yönünde.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili Kabine toplantısının önemine vurgu yapmıştı. Tekin, 'İhtiyaçlarımızı karşıladık. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sayın Cumhurbaşkanımızla rakamı belirleyeceğiz. Zaten rakam konusunda anlaştık. Eğer önümüzdeki hafta Kabine Toplantısı yapılırsa, o gün atamaların açıklanacağını belirtmişti.