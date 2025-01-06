KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMA! Kabine Toplantısı'nda neler konuşuldu? Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı?

Kabine Toplantısı'nda neler konuşuldu? Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, ekonomi, güvenlik, sağlık ve eğitim gibi önemli konuların masaya yatırıldığı bir oturum olacak. Toplantının ardından yapılan açıklamalar, vatandaşların gündemindeki pek çok soruya yanıt verecek. Kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ulusa sesleniş konuşmasıyla kamuoyu ile paylaşılacak. Kabine Toplantısı'ndan sonra yapılacak açıklamalar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı'nda neler konuşuldu? Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI'NDA NELER KONUŞULDU?

Kabine toplantısında Suriye de öncelikli başlıklar arasında yer alacak. Suriye'de ağır hasarlı alt yapının yeniden çalışır hale getirilmesi, enerji, tarım, içme suyu, ulaşım, taşıma gibi alanlarda ihtiyaçların tespiti için bazı bakanlıklardan heyetler temaslar gerçekleştirmişti.

Kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ulusa sesleniş konuşmasıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

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