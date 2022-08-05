Kaan Taşaner kimdir? Kaan Taşaner hayatı ve biyografisi! Kaan Taşaner kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Kaan Taşaner merak konusu oldu. İşte Kaan Taşaner hakkında merak edilen Kaan Taşaner kimdir, Kaan Taşaner hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

23 Nisan 1979 yılında Antalya'da doğdu. Konya, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. 2010 yılında "Fatmagül'ün Suçu Ne?" adlı dizide, canlandırdığı "Erdoğan Yaşaran" karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Ardından 2013 yılında "Kuzey Güzey" dizisinde "Komiser Şeref'" karakterini canlandırdı. Yine 2013 yılında başrollerinde yer aldığı''Kayıp'' dizisinde "Kemal Özdemir" karakteri ile ekranlara çıktı. 2014 ve 2018 yılları arasında başrollerinde yer aldığı "Diriliş Ertuğrul" dizisinde "Gündoğdu Bey" karakterine hayat verdi. 2018'de "Şahin Tepesi'" dizisinde "Erkan Sarpkaya" karakterini canlandırdı.Yine 2018 yılında yayınlanan "Mehmetçik Kut'ül Amare'" dizisinde,başrolde"Süleyman Askeri'"karakteri ile büyük beğeni topladı. Son olarak 2020–2021 yılında "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisinde Markus Ve Mathias karakterleri ile iki farklı rolde izleyici ile buluştu.