Kaan Sezyum kimdir? Kaan Sezyum kaç yaşında, nereli?

Yazar ve performans sanatçısı Kaan Sezyum hakkında ortaya atılan taciz iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Sezyum, yaptığı açıklamada iddiaları kabul ettiğini belirterek özür diledi. Olay, sanat ve medya dünyasında geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından Kaan Sezyum kimdir sorusu sıkça sorulan sorular arasında yer aldı. Kaan Sezyum ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

KAAN SEZYUM KİMDİR?

Kaan Sezyum, mizah yazarı, radyo programcısı ve dijital yayıncıdır. Eğitimini Saint Joseph Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde öğrenim gördü. Yazarlık kariyerine üniversite yıllarında başlayan Sezyum, Penguen, Radikal, BirGün, Diken ve Tempo gibi önemli yayınlarda yazılar yayımladı.

Radyo dünyasında da aktif olan Sezyum, Dinamo FM, Standart FM ve Radyo Eksen'de programlar sundu. Eşiyle birlikte hazırladığı "Saygıdeğer Eşim" programı büyük ilgi gördü ve daha sonra YouTube'a taşındı. Ayrıca mizahi haber programı "Bugünde Bugün" ile dijital platformlarda geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

KAAN SEZYUM'UN GERÇEK İSMİ NE?

Medya ve sosyal medyada sıkça konuşulan Kaan Sezyum'un gerçek adı merak konusu oldu. Kaan Sezyum, sahne ve yazarlık hayatında kullandığı takma addır. Asıl ismi ise Çağatay Kaan Sezgin'dir. Uzun yıllardır bu isimle değil, Kaan Sezyum olarak tanınıyor ve eserlerini bu isimle yayımlıyor.

KAAN SEZYUM KAÇ YAŞINDA?

Kaan Sezyum, 24 Mart 1976 tarihinde Heybeliada'da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 49 yaşında olan Sezyum, yaklaşık üç yıldır 50'li yaşlarının eşiğine yaklaşırken, sanat ve medya dünyasındaki deneyimiyle geniş bir takipçi kitlesine sahip.

KAAN SEZYUM NERELİ?

Kaan Sezyum, İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Heybeliada'sında dünyaya gelmiştir. Aslen İstanbul kökenli olan Sezyum, özellikle bu sakin ada ortamında büyüyüp, eğitim ve kariyer hayatına İstanbul'un farklı semtlerinde devam etmiştir.

KAAN SEZYUM EVLİ Mİ?

Kaan Sezyum, hayatında önemli dönemlerden biri olan evlilikleriyle de gündeme gelmiştir. İlk evliliğini 2008 yılında gerçekleştiren Sezyum, eşi Nursel Kaymaz'ı 2010 yılında kaybetmiştir. Daha sonra 2016 sonunda Deniz Özturhan ile evlenmiş ve bu evlilikten sonra birlikte çeşitli radyo ve YouTube projelerinde de yer almışlardır. Güncel olarak evli olan Sezyum, özel hayatını genellikle göz önünde tutmaya çalışmaktadır.