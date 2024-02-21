KAAN NE ZAMAN UÇACAK? Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi mi?

Türkiye'nin önemli teknoloji projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak Kaan, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Mürted Havalimanı'ndan kalkan yerli savaş uçağı, başarılı uçuşu sonrası üssüne döndü. Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi mi?Detaylar haberimizde...

KAAN NE ZAMAN UÇACAK?

KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN'IN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Tek kişilik kokpite sahip uçak, azami 55 bin fite kadar çıkabiliyor. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın özellikleri arasında bulunuyor. Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, 5. Nesil uçak üretebilen 5 ülkeden birisi oldu.