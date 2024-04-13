Arthur Fleck/ Joker rolünde yer aldığı Joker : Folie à Deux filmi gündemde yer alması ile birlikte birçok izleyici tarafından Joker 2 ne zaman çıkacak? Sorusu araştırılıyor ve merak ediliyor. Peki, Joker 2 ne zaman çıkacak? Joker: Folie à Deux ne zaman yayınlanacak, sinemalara gelecek?

JOKER 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Joker: Folie à Deux'nun fragmanıyla birlikte hayranlar, Joker'in hapsedilmiş haliyle devam eden bir hikayeyi bekliyorlar. Ancak, Joker 2'nin çıkış tarihi hakkında kesin bir bilgi henüz yok. İlk film, 2019'da büyük bir ticari başarı elde etti ve Joaquin Phoenix'in olağanüstü performansıyla Oscar kazandı.Joker: Folie à Deux, 4 Ekim'de sinemalarda gösterime girecek.

önetmen koltuğunda yine Todd Phillips'in olacağı açıklandı ve Joaquin Phoenix'in Joker rolünde geri dönmesi bekleniyor. Joker: Folie à Deux'nun 4 Ekim'de gösterime girmesiyle birlikte, devam filminin ne zaman çıkacağına dair daha fazla detayın duyurulması bekleniyor.