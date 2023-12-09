John Wick serisinin yeni filmi olan John Wick 4 nereden izlenir? Merak edilmekte ve internet üzerinde sık sık araştırılmakta. Peki, John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı?

John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı?

John Wick 4 nereden izlenir? Sorusu, John Wick serisinin yeni filmini izlemek isteyen kişilerin internet üzerinde araştırdığı sorular arasında yer alıyor. Keanu Reeves'ın başrolde olduğu John Wick serisinin yeni filmi John Wick 4, izlemiş olan kişiler tarafından oldukça beğeniliyor. Peki, John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı?

JOHN WİCK 4 NEREDEN İZLENİR?

John Wick serisinin yeni yapımı John Wick 4 beyaz perdede yayınlandı. Daha sonrasında beyaz perdede yayınlanmakta olan John Wick 4, dijital platformlar üzerinde yerini aldı. John Wick 4, Google Play Filmler, Apple TV, Amazon Prime Video üzerinde izlenebilmektedir.

İngiltere prömiyeri yapılan filmin prömiyerine birçok ünlü oyuncu da katılım sağladı. John Wick: Bölüm 4'ün galası, Londra'dakiCineworld Leicester Meydanı'ında yapıldı. Serinin yeni filmi de izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü ve beğenildi.

JOHN WİCK 5 GELECEK Mİ?

John Wick 5 için Entertainment Weekly'ye konuşan Reeves, serinin yeni filmi için tek şartın önetmen koltuğunda oturan Chad Stahelski'nin seride yönetmen olarak kalması oldu. Yapılan açıklamalarda filmin senaryosu ile çelişen durumlar nedeniyle birçok izleyicinin aklında soru işaretleri oluştu. Fakat yeni filmde neler olacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.