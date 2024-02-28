John Wick 4 filmi oyuncuları kim? John Wick 4 filmi konusu, oyuncuları ve John Wick 4 özeti!

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JOHN WİCK 4 KONUSU NEDİR?

Filmde John Wick, Yüksek Masa'ya karşı intikamını almak için yeraltında saklanan Bowery King ile birlikte çalışıyor. Ancak özgürlüğünü kazanmadan önce, dünyanın dört bir yanında güçlü ittifaklara sahip yeni bir düşmanla ve eski dostları düşmana çeviren güçlerle yüzleşmek zorunda kalıyor.

JOHN WİCK 4 OYUNCU KADROSU!

Keanu Reeves

Laurence Fishburne

Ian McShane

Lance Reddick

Rina Sawayama

Donnie Yen

Shamier Anderson

Bill Skarsgård

Hiroyuki Sanada

Scott Adkins

Clancy Brown