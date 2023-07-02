30 yaşındaki vücut geliştirici Jo Lindner, Joesthetics olarak da bilinen, ani bir anevrizma nedeniyle hayatını kaybetti. Joesthetics neden öldü? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Kız arkadaşı Instagram'da duygusal bir mesaj paylaşarak Jo'nun son anlarını anlattı. Anevrizma öldürür mü, nedir?

Joesthetics neden öldü? Anevrizma öldürür mü, nedir? Joesthetics olarak da bilinen vücut geliştirmeci Jo Lindner, 30 yaşında öldü. Kız arkadaşı Nicha, Instagram'da onun ölümünü doğruladı. Jo Lindner'ın ani bir şekilde hayatını kaybetmesinin ardından neden öldüğü merak edildi.

JOESTHETICS NEDEN ÖLDÜ?

30 yaşındaki Joesthetics olarak da bilinen vücut geliştirici Jo Lindner, hayatını kaybetti. Kız arkadaşı Nicha, ölümünü Instagram'da doğruladı. Jo Lindner'ın ani bir anevrizmadan dolayı öldüğünü açıkladı.

Nicha duygusal bir mesajda, "bu dünyadaki inanılmaz ve harika insan" için saygılarını sundu ve onunla geçirdiği son anları anlattı. Notun yanında, Instagram gönderisinde sevimli ve komik birçok resim ve video da paylaştı."Neden herkes Jo'nun yanında değil? Dün bir anevrizma nedeniyle öldü... Odaya girdim ve oradaydım... Bana yaptığı kolyeyi boynuma taktı... Sonra sadece yatıp sarıldık... Kollarımda idi... Her şey çok hızlı bir şekilde oldu... 3 gün önce boynunun ağrıdığını söyledi... Gerçekten fark etmedik... Ta ki çok geç olana kadar," yazdı.

ANEVRİZMA NEDİR?

Bir anevrizma, bir damarın veya arterin anormal bir şekilde genişlemesi veya balonlaşmasıdır. Anevrizmalar genellikle arterlerde görülür ve genellikle kan basıncı nedeniyle zayıf olan bir damar duvarıyla ilişkilidir. Bu zayıflık, arter duvarının normalde dayanabileceği basınçtan daha fazla olduğunda damarın genişlemesine ve balonlaşmasına neden olur.

Anevrizmalar genellikle belirti vermezler ve birçoğu fark edilmeden kalır. Ancak büyük bir anevrizma bazen baş ağrısı, bulanık görme, göz çevresinde ağrı, çift görme, boyun sertliği veya yüz felci gibi semptomlara yol açabilir. Ayrıca anevrizmalar, zayıf bir nokta üzerinde baskıya dayanamayacak kadar büyüyerek çatlayabilir. Bu durum anevrizma rüptürü olarak adlandırılır ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden bir durumdur.

Anevrizmalar genellikle beyinde, karotis arterlerde (boyun bölgesindeki arterler), aorta (kalpten çıkan büyük arter) veya diğer organlardaki arterlerde görülebilir. Bir kişinin anevrizma riski, ailede anevrizma öyküsü, yüksek tansiyon, sigara içme, bazı enfeksiyonlar, travma veya bazı genetik hastalıklar gibi faktörlere bağlı olarak artabilir.

Anevrizmalar genellikle medikal görüntüleme yöntemleri, özellikle manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya anjiyografi kullanılarak teşhis edilir. Tedavi seçenekleri arasında anevrizmanın boyutuna, yerine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak ilaç tedavisi, cerrahi müdahale veya endovasküler embolizasyon (damar içi tedavi) yer alabilir.

ANEVRİZMA ÖLDÜRÜR MÜ?

Uzmanlara göre, anevrizmalar hayatı tehdit edebilir ve ölümcül olabilir. Büyük bir anevrizma çatlayabilir veya kanamaya başlayabilirse, bu durum ani ve şiddetli bir kanama olan anevrizma rüptürüne yol açar. Beyin anevrizmalarının rüptürü özellikle ciddi bir durumdur ve ciddi nörolojik hasara, inmeye veya hatta ölüme neden olabilir.

Anevrizmalar genellikle sessizce ilerleyen ve semptom vermeden kalabilen durumlardır. Bu nedenle, bir anevrizmanın varlığından haberdar olmayabilirsiniz. Ancak büyüklükleri arttıkça veya rüptür riski yüksekse semptomlar ortaya çıkabilir. Baş ağrısı, bulanık görme, çift görme, yüz felci, koordinasyon kaybı gibi belirtiler yaşanabilir.

Tedavi edilmemiş veya zamanında müdahale edilmeyen bir anevrizma, rüptür riski taşır. Bu nedenle, anevrizma teşhisi konulduğunda doktorlar genellikle risk faktörlerini, anevrizmanın boyutunu ve yerini değerlendirerek tedavi planını belirlerler. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, endovasküler embolizasyon veya izleme ve ilaç tedavisi gibi yöntemler bulunur.

Erken teşhis ve uygun tedavi ile anevrizmaların komplikasyonları önlenme veya en aza indirgenebilir. Bu nedenle, belirtileriniz veya risk faktörleriniz varsa, bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.