JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU EKRANI! Jandarma 8 bin uzman erbaş alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

Jandarma uzman erbaş alımı 2025 yılında 8 bin personel kontenjanıyla gerçekleşiyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak alım için adaylar, "Uzman erbaş başvuru ekranı açıldı mı?", "Jandarma başvuru şartları 2025 nelerdir?" sorularını merak ediyor. İşte başvuru tarihleri, şartlar ve detaylı başvuru rehberi…

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 20 Ağustos - 3 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.

UZMAN ERBAŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığına sözleşmeli uzman erbaş alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı. Adaylar başvurularını vatandas.jandarma.gov.tr adresindeki Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapacaklar.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kılavuzda yer alan genel şartlar (2024 örneklerinden referansla):

Türk vatandaşı ve erkek olmak,

KPSS (2023–2024) puanı 50 ve üzeri,

Yaş sınırı: 20–27 arası (örneğin, 1 Ocak 1997 – 1 Ocak 2005 arası doğanlar),

Sağlık raporu: "Uzman Erbaş Olur" ibareli,

Boy-kilo ölçümü: En az 167 cm, en fazla 210 cm, kilo orantısı uygun olmalı,

Askerlik şartı: Terhisinin 5 yılı geçmemiş olmalı (bazı branşlar için geçerli olabilir),

Güvenlik soruşturması ve disiplin koşulları: Sabıka kaydı olmamalı, disiplin cezası almamış olunmalı,

Bu kriterler, alım kılavuzunda net şekilde belirlenecektir.