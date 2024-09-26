Jahrein Elçin Sangu'ya neden dava açtı, Elçin Sangu Jahrein'e ne dedi?

Müstehcenlik iddiası ile tutuklanan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç'ın kendisini şikayet ettiğini gösteren savcılık belgesini paylaşan Elçin Sangu," Hiç sekmez klasik" dedi. Jahrein Elçin Sangu'ya neden dava açtı, Elçin Sangu Jahrein'e ne dedi?

JAHREİN ELÇİN SANGU'YA NEDEN DAVA AÇTI?

Oyuncu Elçin Sangu da Sonuç'un kendisini şikayet ettiğini gösteren belgeyi paylaştu. Sangu, sosyal medya hesabından bilgisayar oyunları hakkında paylaşım yapmış ve Sonuç tepki göstermişti. Sonuç, hakarete uğradığını iddia edip savcılığa başvurmuş. Sangu'nun "Ah be hiç sekmez klasik" notu ile belge paylaştı.

Jahrein, Elçin Sangu'ya "Gamer'ın çomarına denk geldik" sözlerinden ötürü dava açtı.