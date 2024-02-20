Jackie Chan filmlerinde; akrobatik dövüş stili, eğlenceli bir unsur oluşturan zamanlaması ve çevresindeki eşyaları silah olarak kullanması ile tanınır. Jackie Chan, 1962'den beridir 100'ün üstünde filmde oynamıştır. Hollywood Bulvarı'nda kendi adına yapılmış yıldızı vardır. Peki, Jackie Chan öldü mü? Jackie Chan yaşıyor mu?

JACKİE CHAN ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Doğum: 7 Nisan 1954 (69yaşında yaşıyor), Victoria Zirvesi, Hong Kong

Filmlerinde çoğu zaman şarkıları da seslendirmektedir ve 1980'lerde başlayan bir pop müzik kariyeri de vardır.

Çin'deki iç savaştan kaçıp mülteci olarak 1960 yılında Canberra, Avustralya'ya sığınmalarından önce Jackie Chan'in annesi ve babası Lee-Lee ve Charles Chan Hong Kong'daki Fransız büyükelçiliğinde kahyalık ve hizmetçilik yapıyorlardı. Chan Hong Kong'daki gelişme yıllarını bu elçilikte geçirmiştir. Chan'ın doğduğundaki Çince adı olan Chan Kong-Sang "Hong Kong'da doğdu" anlamına gelmektedir.

1982'de Chan, Tayvanlı Lin Feng-Chiao ile evlendi.

Hong Kong'daki Pekin Opera okulunda; Usta Yu Jim Yuen 'den Sammo Hung, Yuen Biao, Yuen Qiu ve Corey Yuen gibi isimlerle birlikte eğitim almıştır.

Filmin birçoğu Çin'de Hong Kong'da ve İngiltere'de çekilmiştir.

Oyunculuk kariyerinde dublörlük ve figüranlık yaptığı filmler de görülür, Bruce Lee'nin başrolde oynadığı Ejder Kalesi filmi bunlardan biridir. Tehlikeli sahnelerin çoğunda dublör, ip veya özel efekt kullanmamıştır, bu yüzden pek çok kez kolundan, bacağından, burnundan, omuzundan, yaralanmıştır.

Chan, hem Doğu hem de Batı yarımkürede yaygınlaşan, dünyadaki en tanınabilir ve etkili sinema kişiliğinden biridir ve Hong Kong Yıldızlar Bulvarı ve Hollywood Ünlüler Kaldırımı'nda yıldızı bulunmaktadır.

Çeşitli pop şarkılarında, çizgi filmlerde ve video oyunlarında referans aldı. Operasyonel olarak eğitilmiş bir vokalist ve aynı zamanda birçok albüm çıkarmış ve başrolde yer aldığı filmlerde birçok Cantopop ve Mandopop tarzında şarkısı söyleyen bir yıldızdır. Ayrıca dünyaca ünlü bir hayırsever ve Forbes dergisinin en iyi 10 ünlü unvanından biri olarak seçilmiştir.

2004 yılında, film akademisyeni Andrew Willis, Chan'in "belki de" "dünyanın en tanınmış yıldızı" olduğunu belirtti. Forbes, 2015 yılında servetini 350 milyon $ olarak tahmin etti (2016 itibarıyla) ve 2016'dan itibaren dünyanın en yüksek ücretli ikinci oyuncusu oldu.

JACKİE CHAN VE BERLİN AYILARI

Jackie Chan 2003 yılında 80 Günde Devri Alem filminin çekimleri için birkaç haftalığına Berlin'de kalırken Berlin Ayılarını çok sevdi, bu yüzden United Buddy Bears sergisinin 2004 yılında Hong Kong Victoria Park'ta yapılmasını sağladı. Jackie Chan serginin açılışı esnasında UNICEF ve diğer üç çocuk kuruluşuna toplam 89,94 Milyon Hong Kong Doları tutarındaki çekleri takdim etmiştir. O tarihten beridir bu sergi birçok metropolde boy gösteriyor.

ÖZEL HAYATI

Jackie Chan, 1982 yılında Tayvanlı aktris Lin Feng-Jiao (Joan Lin) ile evlendi. Aynı yıl oğlu oldu. Oğlu şarkıcı ve aktör Jaycee Chan'dir. 1990 Miss Asya Güzellik Yarışmasının birincisi Elaine Ng Yi-Lei, 1999 yılında Jackie Chan'den hamile olduğunu açıkladı ve kamu spekülasyonlarından sonra Jackie Chan ile bir ilişki yaşadığını duyurdu. Kısa süre sonra Elaine Ng Yi-Lei, 19 Kasım 1999 tarihinde Etta Ng Chok Lam isminde bir kız çocuğu doğurdu. Her ne kadar Elaine'in yaşam masrafları için her ay 70.000 HK doları ve Şanghay'a taşındığında 600.000 HK doları vermesine rağmen, işlemlerin daha sonra avukatı tarafından böyle bir şeyin olmadığı iddia edildi. Jackie Chan ise sadece dünya'daki her erkeğin işlediği bir suçu işlediğini söyledi. Ancak Elaine, Jackie Chan olmadan kızının büyütüp bakmaya karar verdiğini açıkladı. Jackie Chan, kızının doğumundan bu yana kendisiyle hiç tanışmamıştır.

Jackie Chan'in ayrıca Şanghay'da yaşayan Austin Chan Chun-Hin adlı bir yeğeni vardır.

Jackie Chan akıcı bir şekilde Kantonca, Mandarin ve İngilizce Amerikan işaret dili konuşabilmekte ve aynı zamanda biraz, Almanca, Korece ve Japonca'nın yanı sıra biraz İspanyolca ve Tayca konuşabilmektedir.

Chan, 2009 yılında Kamboçya Üniversitesi'nden fahri doktora aldı.

Jackie Chan bir Budistdir.

Chan, hevesli bir Futbol hayranıdır ve Hong Kong millî futbol takımı, İngiltere millî futbol takımı ve Manchester City FC takımını desteklemektedir.

Jackie Chan, filmlerinden ilham aldığı kişiler olan İtalyan ikili Bud Spencer ve Terence Hill hayranıdır.