İzzet Ulvi Yönter kimdir? İzzet Ulvi Yönter kaç yaşında ve nereli? İzzet Ulvi Yönter'in biyografisi!

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İZZET ULVİ YÖNTER KİMDİR?

İzzet Ulvi Yönter, 11 Mayıs 1976'da Emirdağ'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni ve tarih bölümünü bitirmiş, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında yüksek lisansını ve Gazi ve Anadolu Üniversitelerinde iktisat doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak çalışmıştır. 25, 26, 27 ve 28. dönem İstanbul Milletvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısıdır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Sayıştay üyesi Meltem Yılmaz Yönter ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.