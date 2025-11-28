İznik'teki ayine damga vuran görüntü

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü kapsamında Aziz Neophytos Bazilikası'nda düzenlenen ayine katıldı.

AYİNE DAMGA VURAN GÖRÜNTÜ

Ayin sırasında Papa'nın hemen arkasında duran bir din adamının tuhaf el ve vücut hareketleri, törene damga vurdu. Canlı yayına yansıyan o görüntülere kimse bir anlam veremedi.

İZNİK BAZİLİKA NEDİR?

İznik Bazilikası, Hristiyanlık tarihi açısından kritik bir öneme sahip olan ve Bursa'nın İznik ilçesinde, İznik Gölü'nün kıyısında, sular altında bulunan bir tarihi yapıdır. Bazilika kalıntıları, 2014 yılında göl sularının çekilmesiyle havadan yapılan bir fotoğraf çekimi sırasında tesadüfen keşfedilmiştir. apılan arkeolojik çalışmalar sonucunda bu bazilikanın, Aziz Neophytos Bazilikası veya bazı uzmanlara göre yüzyıllardır aranan Kutsal Pederler Kilisesi olduğu öne sürülmektedir. Yapının, MS 358'deki bir depremde yıkıldığı ve daha sonra yeniden inşa edildiği tahmin edilmektedir. Bu alanın, Hristiyanlık tarihindeki en önemli toplantılardan biri olan Birinci İznik Konsili'nin (MS 325) yapıldığı yerlerden biri olabileceği düşünülmektedir.

PAPA NE DEMİŞTİ?

Papa Leo, İznik'in önemini "Çünkü İznik bir İnanç Bildirgesi'dir, farklı bölünmeler yaşanmadan önce hepimizin ortak bir inanç beyanında bulunabileceği anlardan biridir" sözleriyle ifade etmişti.