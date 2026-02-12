İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, trafik polisleri tarafından ehliyetine el konulan bir moto-kurye, mesleğini bırakmak yerine ulaşım aracını değiştirdi. Motosikleti altından alınan kurye, sipariş paketini sırtına takıp eşekle trafiğe çıktı.

EŞEK ÜSTÜNDE SİPARİŞ PEŞİNDE

Görüntülerde, kuryenin sırtında popüler bir yemek sipariş platformunun büyük, kırmızı termal çantasının olduğu görülüyor. Çevredeki lüks araçların ve jandarma ekiplerinin arasından soğukkanlılıkla geçen kurye, trafik kurallarına uyarak eşeğiyle yol alıyor.

YALNIZ DEĞİL, YANINDA "YEDEĞİ" DE VAR

Videonun en dikkat çeken detayı ise kuryenin sadece bir eşekle değil, yanında bir de sıpa ile ilerlemesi oldu. Ana cadde üzerinde, turistik mekanların ve restoranların önünden geçen bu ilginç konvoy, bölgedeki vatandaşlar tarafından şaşkınlık ve gülümsemeyle karşılandı.

SOSYAL MEDYADA "SIFIR EMİSYON" ESPRİSİ

Görüntülerin yayılmasının ardından kurye için sosyal medyada şu yorumlar öne çıktı:

"Yakıt zammından etkilenmeyen tek kurye!"

"Ehliyet istemez, sigorta istemez; tam bir çevre dostu çözüm."

"Siparişi getiren kurye arkadaşın 'beygir gücü' biraz düşük ama azmi yüksek."