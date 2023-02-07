İzmir ve Ankara için deprem bekleniyor mu 2023? 7 Şubat bugün İzmir'de deprem bekleniyor mu? Maraş'taki deprem İzmir depremini etkiler mi?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Maraş'taki depremin ardından İzmir depremi bekleniyor mu merak edildi. Peki, İzmir için deprem bekleniyor mu 2023? 7 Şubat bugün İzmir'de deprem bekleniyor mu? Maraş'taki deprem İzmir depremini etkiler mi? İşte ayrıntılar...

İzmir için deprem bekleniyor mu? İzmir depremi yakında olur mu? Maraş depremi İzmir depremini tetikler mi? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. İzmir'de yaşanması muhtemelen deprem ile ilgili gözler uzmanlardan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, İzmir için deprem bekleniyor mu 2023? 7 Şubat bugün İzmir için deprem bekleniyor mu? Maraş'taki deprem İzmir depremini etkiler mi? Uzmanlardan bir açıklama geldi mi? İşte detaylar...

İSTANBUL İÇİN DEPREM BEKLENİYOR MU?

Kahramanmaraş depremini önceden bilen Naci Görür'den İstanbul için korkutan uyarı: "400 binden fazla insanın can güvenliği yok"

Osmaniye'de 3 Şubat'ta gerçekleşen depremin ardından Kahramanmaraş için endişeli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Naci Görür şimdi de Marmara Bölgesi'ne dikkat çekti. Marmara'nın tehdit altına girdiğini söyleyen Görür, "İstanbul'daki binaların yüzde 75'i gelecek depreme dayanmaz. 400 binden fazla insanın can güvenliği yok. İstanbul'daki yapı stoku bundan iyi mi sanıyorsunuz? İstanbul'u depreme hazırlamak lazım." ifadelerini kullandı.

3 Şubat'ta Osmaniye'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş için edişeli olduğunu söyleyen Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, FOX TV Ana Haber'de Marmara Bölgesi'ne ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İstanbul'un korkuttuğunu, 400 binden fazla insanın can güvenliğinin olmadığını söyleyen Görür, "Marmara tehdit altına girdi. KİPTAŞ ve İBB'nin yaptığı araştırmalara göre, İstanbul'daki binaların yüzde 75'i gelecek depreme dayanmaz. 400 binden fazla insanın can güvenliği yok. İstanbul'daki yapı stoku bundan iyi mi sanıyorsunuz? İstanbul'u depreme hazırlamak lazım. İstanbul depreme hazırlıklı değil. Bir an önce bu hazırlığı yapmak lazım. Hükümet ile İBB bir arada çalışması lazım çekişerek olmaz. İstanbul bizi korkutuyor. Son evreleri oynuyoruz. 2029'a kadar her an olmak kaydıyla deprem olma şansı yüzde 62." ifadelerini kullandı.

İZMİR VE ANKARA İÇİN DEPREM BEKLENİYOR MU?

Birçok uzmanın yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremin bulunduğu fay hattı İstanbul, İzmir ve Ankara'nın fay hattıyla aynı değil. Yani bu şehirler farklı fay hatları üzerinde bulundukları için Maraş'taki büyük deprem İstanbul ve İzmir gibi yerleri fazla etkilemez açıklamaları yapılmıştır.

Ek olarak:

Olası İstanbul depremi için Prof. Dr. Zeki Gündüz, "Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen bir depremin İstanbul'u etkilemesi pek mümkün değil tabi ki. Ayrı bir fay hattı üzerinde. Fakat sonuç itibariyle İstanbul'daki binalarımız da aynı riski maalesef taşımaktadır. Yapı stokumuz oldukça eski" şeklinde açıklama yaptı.

Kahramanmaraş'taki depremin ardından bu depremin büyük İstanbul depremini etkiler mi sorusuna Prof. Dr. Zeki Gündüz, "İkisi farklı fay hattı üzerinde iller. Bu yüzden olası İstanbul depremini etkileyebileceği pek mümkün değil" dedi.