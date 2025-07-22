İzmir Tuzcu, Ülkü, Süvari, Ali Reis, Kubilay, Yeni, Sakarya, Ballıkuyu, Akarcalısular sular ne zaman gelecek?

İzmir'in bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. İZSU ( İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi), bu kesintinin planlı altyapı çalışmaları doğrultusunda gerçekleştirileceğini açıkladı. İzmir Altıntaş, Tuzcu,Ülkü, Süvari,Ali Reis, Kubilay, Yeni, Sakarya, Ballıkuyu, Akarcalısular ne zaman gelecek?

22 TEMMUZ SALI GÜNÜNE AİT İZSU AÇIKLAMASI

22 Temmuz Salı günü için İZSU tarafından yapılan açıklamada, bazı ilçelerde planlı su kesintilerinin olacağı bildirildi. Paylaşılan bilgilerde, hangi bölgelerin etkileneceği ve suyun ne zaman yeniden sağlanacağı ayrıntılı biçimde belirtildi. İZSU yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önceden hazırlıklı olmaları gerektiğine dikkat çekti. Peki, İzmir'de bu su kesintisi tam olarak ne zaman bitecek?

SU STOKLAMA UYARISI: SULAR NE ZAMAN AKACAK?

İzmir genelinde yapılacak su kesintisi öncesi, uzmanlar vatandaşları su depolamaları yönünde uyardı. Özellikle yaşlı bireylerin ve sağlık problemi olan vatandaşların, temel ihtiyaçlarını önceden karşılamaları gerektiği vurgulandı. Planlanan altyapı çalışmalarının zamanında tamamlanması durumunda, 23 Temmuz Çarşamba sabah saatlerinden itibaren şebeke suyunun yeniden verilmesi bekleniyor.

HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

22 Temmuz Salı sabah saat 09.00'da başlayacak olan kesinti, 23 Temmuz Çarşamba saat 09.00 itibarıyla sona erecek şekilde planlandı. İşte su verilmeyecek mahallelerin listesi:

• Altıntaş

• Barbaros

• Mecidiye

• Yeşiltepe

• Fatih

• Namık Kemal

• Bozkurt

• Dolaplıkuyu

• Tuzcu

• Ülkü

• Süvari

• Ali Reis

• Kubilay

• Yeni

• Sakarya

• Ballıkuyu

• Akarcalı