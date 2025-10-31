Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 31 Ekim-1 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 31 Ekim-1 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 31 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 31 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 31 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 31 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa – Şakran Sayfiye Mahallesi

31 Ekim 2025 tarihinde saat 14.10 ile 16.10 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle iki saatlik kesinti planlanmıştır.

Bergama – Gaziosmanpaşa, İnkılap, Kurtuluş, Maltepe, Selçuk, Talatpaşa, Ulucami ve Zafer Mahalleleri

30 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle Bergama merkez mahallelerinin bir kısmında iki saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

Bornova – Atatürk ve İnönü Mahalleleri

31 Ekim 2025 tarihinde saat 16.25 ile 17.25 arasında yaklaşık bir saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.

Arıza tipi: Branşman arızası

Açıklama: İnönü Mahallesi 813 Sokak'ta meydana gelen branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Buca – Çamlıkule ve Çamlıpınar Mahalleleri

31 Ekim 2025 tarihinde saat 13.50 ile 14.50 arasında yaklaşık bir saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: 254/44 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Çeşme – 16 Eylül Mahallesi

31 Ekim 2025 tarihinde saat 13.41 ile 18.00 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: 3. Etap içme suyu şebekeleri yenileme çalışmaları kapsamında 3016 Sokak ve çevresinde su kesintisi uygulanmıştır.

Foça – Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk Mahalleleri

30 Ekim 2025 tarihinde saat 09.34 ile 13.00 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Gaziemir – Atatürk ve Menderes Mahalleleri

31 Ekim 2025 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Bayrak Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Kemalpaşa – Sütçüler Mahallesi

31 Ekim 2025 tarihinde saat 15.50 ile 18.00 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Menderes – Altıntepe, Ata, Barbaros, Cüneytbey, Dereköy, Gölcükler, Görece Cumhuriyet, Hürriyet, Kasımpaşa, Kemalpaşa ve Mithatpaşa Mahalleleri

19 Ekim 2025 saat 23.00 ile 20 Ekim 2025 saat 05.00 arasında yaklaşık altı saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.

Arıza tipi: Diğer

Açıklama: Baraj hattına bağlı mahalleler ile Menderes merkez mahallelerinde planlı su kesintisi uygulanacaktır.

Menemen – Villakent Mahallesi

31 Ekim 2025 tarihinde saat 12.00 ile 17.00 arasında yaklaşık beş saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: 1135 Sokak'ta Türk Telekom'un çalışması sırasında ana boruya zarar verilmesi nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.

