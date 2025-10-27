İzmir su kesintisi! İZSU 27-28 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 27 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 27 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı (Osmangazi Mahallesi):

27 Ekim 2025 tarihinde saat 17.20 ile 19.20 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Arıza tipi branşman arızasıdır. 571. Sokak içinde meydana gelen arıza nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Bayraklı (Çay, Muhittin Erener, R. Şevket İnce Mahalleleri):

27 Ekim 2025 tarihinde saat 16.50 ile 18.50 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Arıza tipi ana boru arızasıdır. 2140/1 Sokak No. 25 önünde çalışma yapılmaktadır.

Bergama (Fatih ve Maltepe Mahalleleri):

27 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Arıza tipi ana boru arızasıdır. Fatih ve Maltepe mahallelerinde bu arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Bergama (Fevzipaşa Mahallesi):

27 Ekim 2025 tarihinde saat 07.00 ile 10.00 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır. Arıza tipi ana boru arızasıdır. Bu nedenle bölgede su kesintisi yaşanacaktır.

Bornova (Yeşilçam Mahallesi):

27 Ekim 2025 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Arıza tipi elektrik arızasıdır. GDZ Elektrik'te meydana gelen arıza nedeniyle pompalar devre dışı kalmıştır.

Karşıyaka (Yalı Mahallesi):

27 Ekim 2025 tarihinde saat 17.21 ile 18.21 arasında yaklaşık bir saat süreyle su kesintisi olacaktır. Arıza tipi branşman arızasıdır. 6500/1 Sokak No. 8'deki ana vana arızası nedeniyle 6523 ile 6500/1 kavşağı arasındaki hat vanası kapatılmıştır.

Konak (Ege, Güney, Hasan Özdemir, Küçükada, Lale, Vezirağa, Yenidoğan ve 19 Mayıs Mahalleleri):

27 Ekim 2025 tarihinde saat 15.10 ile 19.10 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi olacaktır. Arıza tipi ana boru arızasıdır. 1196. Sokak No. 36'da çalışma yapılmaktadır.

Menderes (Altıntepe, Ata, Barbaros, Cüneytbey, Dereköy, Gölcükler, Görece Cumhuriyet, Hürriyet, Kasımpaşa, Kemalpaşa ve Mithatpaşa Mahalleleri):

19 Ekim 2025 saat 23.00 ile 20 Ekim 2025 saat 05.00 arasında yaklaşık altı saat süreyle planlı su kesintisi olacaktır. Arıza tipi diğer (planlı çalışma) olarak belirtilmiştir. Baraj hattına bağlı mahallelerde ve Menderes merkezinde planlı su kesintisi yapılacaktır.

Narlıdere (Altıevler ve Sahilevleri Mahalleleri):

27 Ekim 2025 tarihinde saat 10.55 ile 11.55 arasında yaklaşık bir saat süreyle su kesintisi olacaktır. Arıza tipi branşman arızasıdır. Altıevler Mahallesi Yorum Sokak'taki branşman çalışması nedeniyle su kesilecektir.

Torbalı (Düverlik Mahallesi):

27 Ekim 2025 tarihinde saat 18.00 ile 21.00 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır. Arıza tipi ana boru arızasıdır. Bu nedenle bölgede su kesintisi uygulanacaktır.