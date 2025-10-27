Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 27-28 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 27-28 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 27 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 27 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 27 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 27 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı (Osmangazi Mahallesi):

27 Ekim 2025 tarihinde saat 17.20 ile 19.20 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Arıza tipi branşman arızasıdır. 571. Sokak içinde meydana gelen arıza nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Bayraklı (Çay, Muhittin Erener, R. Şevket İnce Mahalleleri):

27 Ekim 2025 tarihinde saat 16.50 ile 18.50 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Arıza tipi ana boru arızasıdır. 2140/1 Sokak No. 25 önünde çalışma yapılmaktadır.

Bergama (Fatih ve Maltepe Mahalleleri):

27 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Arıza tipi ana boru arızasıdır. Fatih ve Maltepe mahallelerinde bu arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Bergama (Fevzipaşa Mahallesi):

27 Ekim 2025 tarihinde saat 07.00 ile 10.00 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır. Arıza tipi ana boru arızasıdır. Bu nedenle bölgede su kesintisi yaşanacaktır.

Bornova (Yeşilçam Mahallesi):

27 Ekim 2025 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Arıza tipi elektrik arızasıdır. GDZ Elektrik'te meydana gelen arıza nedeniyle pompalar devre dışı kalmıştır.

Karşıyaka (Yalı Mahallesi):

27 Ekim 2025 tarihinde saat 17.21 ile 18.21 arasında yaklaşık bir saat süreyle su kesintisi olacaktır. Arıza tipi branşman arızasıdır. 6500/1 Sokak No. 8'deki ana vana arızası nedeniyle 6523 ile 6500/1 kavşağı arasındaki hat vanası kapatılmıştır.

Konak (Ege, Güney, Hasan Özdemir, Küçükada, Lale, Vezirağa, Yenidoğan ve 19 Mayıs Mahalleleri):

27 Ekim 2025 tarihinde saat 15.10 ile 19.10 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi olacaktır. Arıza tipi ana boru arızasıdır. 1196. Sokak No. 36'da çalışma yapılmaktadır.

Menderes (Altıntepe, Ata, Barbaros, Cüneytbey, Dereköy, Gölcükler, Görece Cumhuriyet, Hürriyet, Kasımpaşa, Kemalpaşa ve Mithatpaşa Mahalleleri):

19 Ekim 2025 saat 23.00 ile 20 Ekim 2025 saat 05.00 arasında yaklaşık altı saat süreyle planlı su kesintisi olacaktır. Arıza tipi diğer (planlı çalışma) olarak belirtilmiştir. Baraj hattına bağlı mahallelerde ve Menderes merkezinde planlı su kesintisi yapılacaktır.

Narlıdere (Altıevler ve Sahilevleri Mahalleleri):

27 Ekim 2025 tarihinde saat 10.55 ile 11.55 arasında yaklaşık bir saat süreyle su kesintisi olacaktır. Arıza tipi branşman arızasıdır. Altıevler Mahallesi Yorum Sokak'taki branşman çalışması nedeniyle su kesilecektir.

Torbalı (Düverlik Mahallesi):

27 Ekim 2025 tarihinde saat 18.00 ile 21.00 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır. Arıza tipi ana boru arızasıdır. Bu nedenle bölgede su kesintisi uygulanacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı

''Defalarca söylemiştim'' diyerek TFF'ye tarihi bir çağrı yaptı
TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı

TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı
Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı

''Defalarca söylemiştim'' diyerek TFF'ye tarihi bir çağrı yaptı
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı! İçlerinden metal çıktı

2 bin tondan fazla tavuk eti apar topar geri çağrıldı
Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler

Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler
Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.