Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 23-24 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 23-24 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 23 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 23 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama

Ertuğrul, İnkılap ve Turabey Mahalleleri

Kesinti Süresi: 23 Ekim 2025 saat 10.45 ile 12.45 arasında, yaklaşık 2 saat.

Arıza Tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: Ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle Ertuğrul, İnkılap ve Turabey Mahallelerinde yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

Gaziosmanpaşa Mahallesi

Kesinti Süresi: 21 Ekim 2025 saat 09.00 ile 11.00 arasında, yaklaşık 2 saat.

Arıza Tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle 09.00 ile 11.00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Beydağ

Halıköy Mahallesi

Kesinti Süresi: 23 Ekim 2025 saat 12.27 ile 17.00 arasında, yaklaşık 5 saat.

Arıza Tipi: Elektrik arızası.

Açıklama: Beydağ ilçesi Halıköy Mahallesi'nde GDZ EDAŞ bakım ve onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanabilir.

Buca

Buca Koop ve Kuruçeşme Mahalleleri

Kesinti Süresi: 22 Ekim 2025 saat 18.01 ile 20.03 arasında, yaklaşık 2 saat.

Arıza Tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: 205/6 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Foça

Atatürk ve Yenibağarası Mahalleleri

Kesinti Süresi: 23 Ekim 2025 saat 15.45 ile 19.45 arasında, yaklaşık 4 saat.

Arıza Tipi: Elektrik arızası.

Açıklama: Yoğun yağışlar sonucunda enerji hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Kemalpaşa

Ulucak İstiklal Mahallesi

Kesinti Süresi: 23 Ekim 2025 saat 15.53 ile 17.53 arasında, yaklaşık 2 saat.

Arıza Tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: Doğal gaz hattı kazı çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Sütçüler Mahallesi

Kesinti Süresi: 23 Ekim 2025 saat 17.00 ile 19.00 arasında, yaklaşık 2 saat.

Arıza Tipi: Diğer.

Açıklama: GDZ Elektrik bakım ve onarım çalışması nedeniyle pompalar enerji alamamaktadır. Bu nedenle üst kesimlerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir.

Yukarıkızılca Merkez Mahallesi

Kesinti Süresi: 23 Ekim 2025 saat 17.30 ile 19.30 arasında, yaklaşık 2 saat.

Arıza Tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: Ana boru arızasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Gelecekte yeniden aday olacak deniyordu! Ali Koç'tan bomba hamle

Gelecekte yine aday olacak deniyordu! Ali Koç'tan bomba hamle
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı

Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları

Görüntü Galatasaray maçından!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.