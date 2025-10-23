İzmir su kesintisi! İZSU 23-24 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 23 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 23 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
Bergama
Ertuğrul, İnkılap ve Turabey Mahalleleri
Kesinti Süresi: 23 Ekim 2025 saat 10.45 ile 12.45 arasında, yaklaşık 2 saat.
Arıza Tipi: Ana boru arızası.
Açıklama: Ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle Ertuğrul, İnkılap ve Turabey Mahallelerinde yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.
Gaziosmanpaşa Mahallesi
Kesinti Süresi: 21 Ekim 2025 saat 09.00 ile 11.00 arasında, yaklaşık 2 saat.
Arıza Tipi: Ana boru arızası.
Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle 09.00 ile 11.00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Beydağ
Halıköy Mahallesi
Kesinti Süresi: 23 Ekim 2025 saat 12.27 ile 17.00 arasında, yaklaşık 5 saat.
Arıza Tipi: Elektrik arızası.
Açıklama: Beydağ ilçesi Halıköy Mahallesi'nde GDZ EDAŞ bakım ve onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanabilir.
Buca
Buca Koop ve Kuruçeşme Mahalleleri
Kesinti Süresi: 22 Ekim 2025 saat 18.01 ile 20.03 arasında, yaklaşık 2 saat.
Arıza Tipi: Ana boru arızası.
Açıklama: 205/6 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılması zorunlu hale gelmiştir.
Foça
Atatürk ve Yenibağarası Mahalleleri
Kesinti Süresi: 23 Ekim 2025 saat 15.45 ile 19.45 arasında, yaklaşık 4 saat.
Arıza Tipi: Elektrik arızası.
Açıklama: Yoğun yağışlar sonucunda enerji hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.
Kemalpaşa
Ulucak İstiklal Mahallesi
Kesinti Süresi: 23 Ekim 2025 saat 15.53 ile 17.53 arasında, yaklaşık 2 saat.
Arıza Tipi: Ana boru arızası.
Açıklama: Doğal gaz hattı kazı çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Sütçüler Mahallesi
Kesinti Süresi: 23 Ekim 2025 saat 17.00 ile 19.00 arasında, yaklaşık 2 saat.
Arıza Tipi: Diğer.
Açıklama: GDZ Elektrik bakım ve onarım çalışması nedeniyle pompalar enerji alamamaktadır. Bu nedenle üst kesimlerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir.
Yukarıkızılca Merkez Mahallesi
Kesinti Süresi: 23 Ekim 2025 saat 17.30 ile 19.30 arasında, yaklaşık 2 saat.
Arıza Tipi: Ana boru arızası.
Açıklama: Ana boru arızasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.