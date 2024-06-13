İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Kocakarı plajı nerede, nasıl gidilir?

Kocakarı Plajı, İzmir'in Çeşme ilçesinde yer alıyor. Birçok kişi yaz tatilinde gidilebilecek plajları araştırıyor. Hangi plajların temiz olduğu merak ediliyor. İzmir'de gidilebilecek plajları ve detayları sizler için derledik. İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Kocakarı plajı nerede, nasıl gidilir?

İZMİR'DEKİ EN İYİ PLAJLAR HANGİLERİ?

Mimoza Koyu

Bodrum Koyu Plajı

Dolungaz Koyu

Ayıbalığı Koyu

Sazlıca Plajı

Yeni Foça Halk Plajı

Garip Adası

Kalem Adası

Fame Beach

Pissa Koyu

Killik Koyu

Zindancık Koyu

Ilıca Plajı

Delikli Koy

Ildırı

Aya Yorgi Koyu

Altınkum Halk Plajı

Çark Plajı

Kocakarı Plajı

Paşalimanı

Boyalık

Pırlanta Plajı

Ovacık Sahili

Demircili Plajı

Bodrum Koyu

Yarımada (Karantina Adası)

Demircili Plajı

KOCAKARI PLAJINA NASIL GİDİLİR?

Çeşme Otogarı'na ulaştıktan sonra, Dalyan Mahallesi'ne gitmek için minibüsleri kullanabilirsiniz. Dalyan minibüsleri sık sık sefer düzenlemektedir.

Minibüsle Dalyan Mahallesi'ne ulaştıktan sonra, Kocakarı Plajı tabelalarını takip ederek plaja ulaşabilirsiniz. Dalyan merkezinden plaja yürüyerek veya kısa bir taksi yolculuğuyla rahatça ulaşabilirsiniz.