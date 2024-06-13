İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Kocakarı plajı nerede, nasıl gidilir?
İzmir, Türkiye'nin en güzel sahil şehirlerinden biri olarak bilinir. İzmir'de denize girebileceğiniz en güzel plajlar arasında Kocakarı Plajı öne çıkmaktadır. İzmir'deki diğer popüler plajları ve bu plajlara nasıl gidileceği hakkında bilgi arayanlar için bu rehber sizin için ideal bir kaynak olabilir.
Kocakarı Plajı, İzmir'in Çeşme ilçesinde yer alıyor. Birçok kişi yaz tatilinde gidilebilecek plajları araştırıyor. Hangi plajların temiz olduğu merak ediliyor. İzmir'de gidilebilecek plajları ve detayları sizler için derledik. İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Kocakarı plajı nerede, nasıl gidilir?
İZMİR'DEKİ EN İYİ PLAJLAR HANGİLERİ?
- Mimoza Koyu
- Bodrum Koyu Plajı
- Dolungaz Koyu
- Ayıbalığı Koyu
- Sazlıca Plajı
- Yeni Foça Halk Plajı
- Garip Adası
- Kalem Adası
- Fame Beach
- Pissa Koyu
- Killik Koyu
- Zindancık Koyu
- Ilıca Plajı
- Delikli Koy
- Ildırı
- Aya Yorgi Koyu
- Altınkum Halk Plajı
- Çark Plajı
- Kocakarı Plajı
- Paşalimanı
- Boyalık
- Pırlanta Plajı
- Ovacık Sahili
- Demircili Plajı
- Bodrum Koyu
- Yarımada (Karantina Adası)
- Demircili Plajı
KOCAKARI PLAJINA NASIL GİDİLİR?
Çeşme Otogarı'na ulaştıktan sonra, Dalyan Mahallesi'ne gitmek için minibüsleri kullanabilirsiniz. Dalyan minibüsleri sık sık sefer düzenlemektedir.
Minibüsle Dalyan Mahallesi'ne ulaştıktan sonra, Kocakarı Plajı tabelalarını takip ederek plaja ulaşabilirsiniz. Dalyan merkezinden plaja yürüyerek veya kısa bir taksi yolculuğuyla rahatça ulaşabilirsiniz.