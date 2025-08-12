İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 12 Ağustos İzmir'de bugün su kesintisi var mı?

İZSU'nun duyurduğu güncel bilgilere göre şehir genelinde planlı kesinti bulunmuyor, ancak bazı bölgelerde teknik arıza kaynaklı su kesintileri yaşanabiliyor. Bornova, Buca, Karabağlar, Foça, Gaziemir ve Urla gibi ilçelerde arıza nedeniyle su kesintisi raporlandı. Kesintilerin süresi genellikle 2–4 saat arasında değişiyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 12 Ağustos 2025 İzmir su kesintisi ve suyun ne zaman geleceğine dair tüm detaylar…

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İZSU'nun resmi açıklamasına göre 12 Ağustos 2025 Salı günü planlı su kesintisi bulunmuyor. Ancak teknik arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde kısa süreli kesintiler yaşanabilir.

12 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Bergama / Atmaca Mahallesi: 11.08.2025 saat 15:40 – 16:40 arasında yaklaşık 1 saat sürecek ana boru arızası nedeniyle su kesintisi olacak. Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle Atmaca Mahallesi'nde 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

Bornova / Çamkule Mahallesi: 12.08.2025 saat 12:40 – 14:40 arasında yaklaşık 2 saat sürecek ana boru arızası nedeniyle su kesintisi olacak. Açıklama: 4728 Sokak No:9.

Buca / Adatepe, Atatürk Mahalleleri: 12.08.2025 saat 08:28 – 13:32 arasında yaklaşık 5 saat sürecek ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacak. Açıklama: 63 Sokak içinde meydana gelen anaboru arızası nedeniyle su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.

Çeşme / Alaçatı Mahallesi: 12.08.2025 saat 12:05 – 16:00 arasında yaklaşık 4 saat sürecek ana boru arızası nedeniyle su kesintisi olacak. Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle 16090 Sokak ve çevresinde su kesintisi yapılmıştır.

Foça / Kemal Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak Mahalleleri: 12.08.2025 saat 11:00 – 14:00 arasında yaklaşık 3 saat sürecek ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

Foça / Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk Mahalleleri: 12.08.2025 saat 09:00 – 12:00 arasında yaklaşık 3 saat sürecek ana boru arızası nedeniyle su kesintisi olacak.

Karabağlar / Uzundere, Yurdoğlu Mahalleleri: 12.08.2025 saat 11:25 – 14:25 arasında yaklaşık 3 saat sürecek ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Açıklama: 3966/2 Sokak No:10.

Karaburun / Eğlenhoca Mahallesi: 12.08.2025 saat 10:00 – 14:00 arasında yaklaşık 4 saat sürecek müteahhit çalışması nedeniyle su kesintisi olacak. Açıklama: Eğlenhoca Mahallesi'nde müteahhit firma Koza İnşaat tarafından yapılan kazı çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Kemalpaşa / Ulucak İstiklal Mahallesi: 12.08.2025 saat 11:46 – 13:47 arasında yaklaşık 2 saat sürecek ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacak.

Kınık / Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni, Yukarı Mahalleleri: 11.08.2025 saat 14:14 itibarıyla başlayan sürekli su kesintisi devam ediyor. Açıklama: Kınık Merkez Mahallelerinde artan su kullanımı ve iklim şartları nedeniyle sondaj kuyularındaki su seviyesi düştüğünden dolayı merkez mahallelerinde su basıncında düşüş ve kesinti yaşanmaktadır.