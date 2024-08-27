İzmir'de ne oldu? İzmir'de baba 3 çocuğunu neden öldürdü?

İzmir'de yaşanan aile katliamında bir baba 4 evladından 3'ünü öldürüp, kendini yaraladı. Olayın detayları merak ediliyor. Vatandaşlar, olayın ne zaman ve neden gerçekleştiğini araştırıyor. Peki, İzmir'de ne oldu? İzmir'de baba 3 çocuğunu neden öldürdü? İşte detaylar...

İZMİR'DE NE OLDU?

Olay, sabah saatlerinde Merkez 4541/1 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Vesih Şimşek, çocukları Hiranur, Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek'i kendine ait zeytinliğe getirdi. Burada henüz belirlenemeyen nedenle yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti.

BABA 3 ÇOCUĞUNU NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı. Ardından bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cemre, Ceylin ve Nira'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Hiranur ve Vesih Şimşek ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.