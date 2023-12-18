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İzmir'de başıboş sokak köpekleri flamingolara saldırmaya başladı

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Son dönemlerde birçok vatandaşımızın ölümüne ve yaralanmasına neden olan başıboş sokak köpekleri, İzmir'de İnciraltı Kent Ormanı'nda bulunan Flamingolara saldırdı.

Giderek artan ve vatandaşların korkulu rüyası haline gelen başıboş sokak köpeği sorunu diğer hayvanları da tehdit etmeye başladı. İzmir'de İnciraltı Kent Ormanı'nda çekilen bir görüntü durumun vahametini gözler önüne serdi.

"ACİLEN ÖNLEM ALINMALI ARTIK"

Bölge ile özdeşleşen ve Anadolu'nun telli turnası olarak gösterilen flamingoları hedef alan sokak köpekleri, yakaladığı kuşlardan bazılarını telef etti. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntü hakkında "Üzücü bir görüntü", "Acilen önlem alınmalı artık", "Köpekler son zamanlarda çok saldırgan", "insanların çektiği yetmiyormuş gibi flamingolarımız bile tehdit altında", "İsrail gibi önüne gelene saldırıyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Doğa

İzmir Doğa 3.Sayfa Yerel Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

SMMM:

Başıboş köpekler çevresel tehdittir. İtlaf edilmeleri gerekir.

Yanıtla716
Aysun Doğan:

Kopekler kisirlastirilmali, sadece saldirgan olanlari sahiplendirilemezse , diger cozumler dusunulur. Sokak kopekleri icinde saldirganlar yuzde 5 i gecmez.

Yanıtla36
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