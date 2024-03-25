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İZMİR ANKET SONUÇLARI I Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı?

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31 Mart yerel seçimleri için son dönemece girilirken ASAL Araştırma, CHP'nin kalesi İzmir'de 2 bin kişi ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. İZMİR ANKET SONUÇLARI I Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı?

ANKETLERDE KİM ÖNDE?

Ankete göre; CHP'nin adayı Cemil Tugay yüzde 45.5'lik kesimin desteğini alırken, AK Parti'nin adayı Hamza Dağ ise yüzde 35.8'de kaldı. İYİ Parti'nin adayı Ümit Özlale'nin 6.9 ile yarışa havlu attığı görülürken, DEM Parti'nin adayı Akın Birdal ise ankete katılanların yüzde 5.3'ünün desteğini alabildi.

HAMZA DAĞ MI? CEMİL TUGAY MI?

  • %45.5 Cemil Tugay CHP
  • %35,8 Hamza Dağ AKP
  • %6,9 Ümit Özlale İYİP
  • %5,3 Akın Birdal DEM
  • %2,2 Naşit Birgüvi ZP
  • %1,2 Cemil Arıkan YRP
Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti Gündem Politika Haberler

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